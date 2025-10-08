En agosto, la actividad en el sector de la construcción mostró un crecimiento del 0,5% en comparación con julio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un aumento del 0,4% en relación al mismo mes de 2024. Además, el acumulado del primer semestre de 2025 reflejó un incremento del 8% frente al mismo período del año anterior.

Durante los primeros ocho meses del año, el indicador experimentó altibajos, destacándose un pico en abril con un crecimiento mensual del 5,1%.

Respecto al consumo de materiales para la construcción, en agosto se observaron subas significativas en comparación con agosto de 2024: el asfalto creció un 61,0%, los mosaicos graníticos y calcáreos un 32,3%, el hormigón elaborado un 22,5% y los artículos sanitarios de cerámica un 21,2%.

Otros insumos, como grifería, tubos de acero sin costura y vidrio, también aumentaron un 7,1%, mientras que el hierro redondo y aceros subieron un 1,5%.

Por otro lado, algunos materiales mostraron descensos, tales como los ladrillos huecos (-14,7%), placas de yeso (-11,5%), cales (-9,5%), yeso (-8,0%), pisos y revestimientos cerámicos (-4,5%), cemento portland (-0,4%) y pinturas para construcción (-0,2%).

Complementando estos datos, el Indec reportó que en julio de 2025, los puestos de trabajo registrados en la construcción privada crecieron un 4,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Sin embargo, en el acumulado de enero a julio, se registró una caída del 0,6%.

Por su parte, la superficie autorizada para construcción a través de permisos en 246 municipios aumentó un 5,0% en julio en comparación con julio de 2024.

En cuanto a las expectativas del sector, las grandes empresas constructoras encuestadas por el Indec manifestaron perspectivas poco optimistas para el trimestre septiembre-noviembre de 2025. El 64,9% de las compañías enfocadas en obras privadas cree que la actividad se mantendrá estable, mientras que el 27,7% anticipa una caída y solo el 7,4% prevé un aumento. En las empresas dedicadas a obras públicas, el 60% espera que la actividad se mantenga igual, un 28,9% anticipa una reducción y un 11,1% un crecimiento.

Respecto a las políticas que podrían estimular al sector, las empresas de obras privadas consideran prioritarias las medidas relacionadas con la reducción de cargas fiscales (27,7%) y la estabilidad de precios (21,4%). En cambio, las firmas de obras públicas apuestan más por políticas enfocadas en créditos para la construcción (23,9%) y también en la disminución de cargas fiscales (20,9%).