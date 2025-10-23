La ANMAT prohibió la golosina “la gallinita” en toda Argentina
Desde el organismo advirtieron que el producto de marca “Orly” está falsamente rotulado y, por este motivo, es ilegal.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución en la que prohíbe la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, incluidas las plataformas de venta online, de la Gallinita “Orly”.
Se trata de un producto muy popular entre chicos y adultos que tiene llegada a todo el país. Ahora, fue retirado del mercado por no cumplir con la normativa vigente.
Según detalló la ANMAT, se logró descubrir que los números de registro RNE N° 04003785 y RNPA N° 04030478 que figuran en el envase no existen en los registros oficiales. Por esto, se considera falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal.
Desde el organismo nacional recomendaron a la población no consumir la golosina y, en caso de haberla adquirido, evitar su uso y realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local.