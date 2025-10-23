La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución en la que prohíbe la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, incluidas las plataformas de venta online, de la Gallinita “Orly”.

Se trata de un producto muy popular entre chicos y adultos que tiene llegada a todo el país. Ahora, fue retirado del mercado por no cumplir con la normativa vigente.

Según detalló la ANMAT, se logró descubrir que los números de registro RNE N° 04003785 y RNPA N° 04030478 que figuran en el envase no existen en los registros oficiales. Por esto, se considera falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal.

Desde el organismo nacional recomendaron a la población no consumir la golosina y, en caso de haberla adquirido, evitar su uso y realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local.