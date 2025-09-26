El efecto de la restauración del cepo sobre la intermediación entre el dólar oficial y los financieros hizo que este viernes la brecha se ampliara por encima del diez por ciento.

La medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina en medio de la última rueda cambiaria de la semana impactó en las cotizaciones.

Ver: Volvió el cepo: el gobierno limitó la compra de dólares



El dólar oficial minorista cerró a $1.350 en las pantallas del Banco Nación mientras que el dólar Contado con Liquidación y el MEP ascendieron a $1.462,04 y a $1.423,36.

Por otra parte el BCRA incremento sus reservas en USd 1,889 millones este viernes. En el mercado estiman que cerca del 70% provino de compras del Tesoro en base a los u$s7.000 millones que aportaron las agroexportadoras.