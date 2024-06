La Cámara de Diputados debate este martes una reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria y una recomposición de haberes contraria al DNU 274/2024 que el presidente Javier Milei firmó en marzo.

El quórum opositor se logró en base al apoyo de los bloques de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, el Frente de Izquierda y el diputado de Por Santa Cruz José Luis Garrido.

En el recinto quedaron sobre la mesa cinco dictámenes de comisión: uno a cargo de UP, otro a cargo de UCR, HCF, IF y la CC; el tercero de La Libertad Avanza, el cuarto del PRO y el último del FIT.

Los dos primeros coinciden en una recomposición del 8,1% para compensar la suba de precios de enero que escaló hasta el 20,6% y que los haberes se actualicen por inflación. Además finan un aumento adicional para marzo en base al índice de salarios Ripte.

En cambio la diferencia está en el manejo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). Unión por la Patria sostiene que no se utilice mientras que los otros bloques opositores prevén que se use para pagar las deudas a las cajas provinciales no transferidas y a los juicios de reajuste previsional con sentencia firme.

Por otra parte durante el mediodía Unión por la Patria fracasó en el intento de debatir el presupuesto universitario y la reinstalación del Fonid. La UCR expresó que pidió una sesión para el 3 de julio para tratar ambos temas.