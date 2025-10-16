La Cámara Nacional Electoral (CNE), siguiendo el dictamen del fiscal federal Ramiro González, revocó la decisión de la Junta Electoral de Buenos Aires y ordenó reimprimir y distribuir los afiches actualizados de La Libertad Avanza con Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional, para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El pedido surgió tras la renuncia de José Luis Espert, anterior cabeza de lista, y la necesidad de reflejar el cambio en la cartelería obligatoria en los centros de votación.

Aunque la Junta Electoral había rechazado la solicitud por considerar que la reimpresión era inviable en esta etapa y para evitar confusión entre la Boleta Única de Papel y los afiches, la CNE aceptó el recurso tras el informe del fiscal González, quien afirmó que es posible imprimir y distribuir el material a tiempo sin afectar el proceso electoral.

El fallo destaca que la justicia electoral debe garantizar que la información electoral disponible refleje fielmente las candidaturas vigentes para facilitar el voto informado.

Finalmente, el fiscal aclaró que la responsabilidad de que los nuevos afiches lleguen a tiempo recae en La Libertad Avanza, las imprentas y el Correo Argentino, y que esta medida no afecta a otras fuerzas políticas.