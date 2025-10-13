La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó un pedido para modificar las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, confirmando que ya no hay margen legal ni operativo para reimprimir el material electoral.

Por lo tanto, la imagen del economista José Luis Espert permanecerá en las boletas de La Libertad Avanza (LLA), pese a su actual alineamiento con el oficialismo.

El fallo fue emitido el 13 de octubre de 2025, en respuesta a una solicitud que buscaba actualizar las boletas para reflejar los recientes movimientos políticos. Sin embargo, el tribunal fue claro: la instancia para realizar modificaciones ya está cerrada.

“A esta altura del calendario electoral, la reimpresión de las boletas únicas de papel resulta inviable”, señalaron los magistrados.

La CNE recordó que la confección de las boletas está sujeta a un procedimiento estricto regulado por el Código Electoral Nacional, que incluye etapas de diseño, aprobación e impresión. En este caso, la Junta Electoral Nacional de la provincia ya había informado que ese proceso se encuentra “precluído”, es decir, concluido formalmente.

Un informe técnico del Correo Argentino resultó decisivo en el fallo, al precisar que el 16 de octubre es la fecha límite para comenzar con la distribución de las boletas en todo el territorio bonaerense. Según ese informe, reimprimir los materiales demandaría al menos cinco días, por lo que el plazo para iniciar esa tarea venció el viernes 10 de octubre.

La apelación que solicitaba el reemplazo de las boletas fue presentada recién el sábado 11, y el fiscal electoral emitió su opinión el domingo 12, cuando ya era logísticamente imposible concretar los cambios.

La Cámara concluyó que el pedido no solo es de “cumplimiento imposible”, sino que además “carece de interés jurídico actual”, dado que no puede tener ningún efecto concreto a esta altura del proceso electoral. Con esto, se pone fin a la controversia sobre la presencia de Espert en la boleta de LLA.

Así, en las elecciones del próximo 26 de octubre, los electores bonaerenses verán a José Luis Espert en la boleta del espacio libertario, pese a que el dirigente ya no forma parte de esa fuerza desde el cierre de listas.