En septiembre, las familias necesitaron entre $436.138 y $548.636 para cubrir los gastos relacionados con la crianza de un niño, dependiendo de la edad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la canasta de crianza para niños y adolescentes de 0 a 12 años.

De acuerdo con el informe del INDEC, el costo total para cuidar a un bebé menor de un año alcanzó los $436.988. De ese monto, $133.300 correspondieron a la compra de bienes y servicios, mientras que $303.687 fueron gastos vinculados al cuidado directo. Este valor reflejó un incremento anual del 18,5% y una suba del 1,1% en relación a agosto.

Para niños entre 1 y 3 años, el gasto mensual promedio fue de $519.193, dividido en $172.122 para bienes y servicios y $347.071 para cuidados. En comparación con septiembre del año anterior, el costo subió un 18,3%, y respecto al mes previo, aumentó un 1,12%.

En el caso de los niños de 4 a 5 años, la canasta alcanzó los $436.138, donde $219.218 correspondieron a bienes y servicios, y $216.920 a cuidados. Esto representó un aumento del 19,2% respecto al mismo mes del año pasado y una variación mensual del 1,19%.