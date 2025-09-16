El último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estableció los nuevos valores asociados a la crianza de niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años.

La canasta que contempla gastos en bienes, servicios y cuidado infantil registró en agosto un aumento del 0,9% frente a julio, cifra menor a la inflación del 1,9% mensual. En este cálculo se incluyen los rubros de alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, además del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

De esta forma, el costo de criar a un infante en Argentina oscila entre los $432.161 y $542.183 pesos, según la edad.

Para los bebés de hasta un año, el gasto total fue de $432.161. En el caso de los niños de 1 a 3 años, el monto ascendió a $513.406. Siguiendo con los pequeños de 4 y 5 años, la canasta alcanzó los $430.996, mientras que la franja etaria de 6 a 12 años se ubicó en torno a los $542.183, siendo la categoría más costosa.