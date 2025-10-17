Pablo Laurta, el femicida que mató a su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, y que asesinó al remisero Martín Palacio, se encuentra alojado en una celda de una cárcel de Gualeguaychú a la espera de su traslado a Córdoba.

Recientemente se difundieron imágenes del múltiple asesino en la Unidad Penal N°9. Se ve una habitación limpia con una camilla en excelente condiciones, y en otro espacio contiguo, el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio. Según lo que se vio, está solo allí.

La justicia entrerriana lo acusó formalmente por el asesinato del chofer, cuyo cuerpo fue hallado en partes este lunes en un descampado de aquella provincia. Los fiscales del caso allí, Daniela Montangie y Tomás Tscherning, lo imputaron por el delito de homicidio criminis causa.

El asesino fue llevado a los tribunales de Concordia, pero no quiso declarar ante la fiscal Daniela Montangie, que le dictó 120 días de prisión.

Sin embargo sí dijo algunas frases ante la prensa. Vale recordar el perfil del criminal: manejó exposición pública llegando hasta formar una organización “Varones Unidos" en Uruguay, con un fuerte activismo contra las mujeres.

Laurta será trasladado a Córdoba este lunes, en un operativo especial del Servicio Penitenciario con colaboración del personal del ETER , donde enfrentará el proceso judicial por el doble femicidio que llevó a cabo en el barrio de Villa Serrana de la ciudad.