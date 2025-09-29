El índice de confianza en el gobierno, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, volvió a mostrar una baja en la adhesión a la administración que encabeza a Javier Milei.

El resultado de la encuesta, que se realiza desde diciembre de 2001, arrojó que en el noveno mes del año la confianza en el gobierno fue del 1,94%.

El descenso de la confianza hacia el gobierno coincidió con el estallido del escándalo Spagnulo, la crisis cambiaria y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

La cifra de septiembre marcó una caída del 8,1% respecto de agosto y del 10% si se compara con el mismo mes de 2024.

"El nivel de confianza actual es 31,9% menor que el de la medición de septiembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y 23,1% mayor que el de la medición de septiembre de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández", indicó la institución privada en el informe que publicó este lunes.

A la hora de definir el perfil de la persona que apoya con más entusiasmo a Milei, la Universidad Torcuato Di Tella relevó que se trata de jóvenes de entre 18 y 29 años, radicados en el interior, que no sufrieron delitos en el último año y que tienen esperanzas de que el país estará mejor dentro de un año.

Los ejes que afectaron la confianza en el gobierno de La Libertad Avanza fueron, según el estudio, la honestidad de los funcionarios, la capacidad para resolver los problemas del país, la eficiencia en la administración del gasto público, la evaluación general del gobierno y la preocupación por el interés general.