La economía rebotó en agosto de la mano de la minería y de la intermediación financiera
El Estimador Mensual de la Actividad Económica relevó una suba del 0,3% respecto de julio y del 2,4% en relación con agosto de 2024.
La actividad económica cortó una racha de tres meses negativos con un leve repunte en agosto, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El Estimador Mensual de la Actividad Económica relevó que hubo una suba del 0,3% con respecto a julio y una suba del 2,4% en relación con agosto de 2024. En lo que va del año se acumula un incremento del 5,2% interanual.
En lo que va del 2025, el relevamiento del INDEC marcó registros negativos en cinco de los ocho meses.
En agosto, los sectores que impulsaron la suba fueron intermediación financiera (26,5%) y explotación de minas y canteras (9,3%) en la evaluación interanual.
En cambio, las caídas se destacaron en industria manufacturera (-5,1%) y comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).