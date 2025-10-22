La actividad económica cortó una racha de tres meses negativos con un leve repunte en agosto, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Estimador Mensual de la Actividad Económica relevó que hubo una suba del 0,3% con respecto a julio y una suba del 2,4% en relación con agosto de 2024. En lo que va del año se acumula un incremento del 5,2% interanual.

En lo que va del 2025, el relevamiento del INDEC marcó registros negativos en cinco de los ocho meses.

En agosto, los sectores que impulsaron la suba fueron intermediación financiera (26,5%) y explotación de minas y canteras (9,3%) en la evaluación interanual.

En cambio, las caídas se destacaron en industria manufacturera (-5,1%) y comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).