El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, votó durante la mañana y afirmó que en el distrito "no hay grieta" y que cree en la "paz social".

"Acá no hay grietas y ustedes lo pueden ver en nuestra lista de legisladores, donde hay referentes de Forja, radicales, peronistas e independientes. Yo creo en la unidad de los fueguinos, en la paz social y política que hemos recuperado y que se vio en este proceso electoral", señaló el mandatario después de votar por la mañana en el Colegio Polivalente de la ciudad de Río Grande.

Por otra parte, el gobernador negó que el subrégimen de promoción industrial vigente en la provincia se encuentre en riesgo y respondió las críticas que se le hacen a la provincia desde el ámbito nacional por los beneficios que recibe.

"No está en riesgo la promoción industrial. Yo invito a todos a visitar las industrias y se van a dar cuenta que no hay en el país una industria desarrollada como la nuestra. No está en riesgo porque hay mucha inversión y Tierra del Fuego la defiende", señaló.