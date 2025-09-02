Este lunes, en el medio del escándalo por la filtración de audios y la decisión de la Justicia de realizar una censura previa, el Gobierno Nacional denunció que detrás de la difusión de los mensajes grabados se encuentran “intereses rusos y chavistas”.

Ante esta acusación, la Embajada de Rusia en Argentina publicó un comunicado donde criticó la mención por parte del Poder Ejecutivo y señaló que “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”

“Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”, expresa el texto compartido por la embajada rusa.

Además, el texto remarca que no se presentó ninguna prueba al respecto. “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas”, enfatiza el comunicado.