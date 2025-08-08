La trascendente investigación científica que desplegaron investigadores del CONICET está llegando a su fin ya que terminará el próximo domingo 10 de agosto y luego se efectuará otra actividad similar en la costa del vecino Uruguay.

Los trabajos de los expertos en la flora y fauna de las profundidades del ha tenido un repercusión destacada a partir de la transmisión efectuada vía streaming que generó un notable seguimiento del público en las redes.

El fondo del talón de Mar del Plata mostró la belleza inconmensurable de un espacio a una profundidad de 3900 metros, donde sorprendió a los conocedores y a quienes se acercaron para mirar la transmisión en vivo.

La actividad desplegada a bordo del buque alemán Falkor (too) mostró los ecosistemas marinos, hasta ahora, nunca vistos, gracias a la participación del Schmidt Ocean Institute.

El próximo proyecto en el mar uruguayo tendrá la presencia de 37 científicos de diversas disciplinas (biología marina, oceanografía, geología y arqueología subacuática) que explorarán más de 50 puntos del lecho oceánico.

Posteriormente, el Falkor volverá a navegar por aguas argentinas hacia finales de setiembre, en el marco de la segunda etapa de la expedición nacional.

El viaje recorrerá otros lugares del mar argentino, será el sistema Bahía Blanca, ubicado a 500 kilómetros de la costa de Viedma, y el segundo, el sistema de cañones Almirante Brown, frente a las costas de Rawson, Chubut.

Esta misión conjunta donde participan diferentes investigadores del CONICET de diferentes instituciones y de universidades públicas del país, revaloriza la función científica y pone en evidencia la necesidad de contar con políticas públicas que aseguren la realización de trabajos como el mencionado.

Varios científicos pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y desarrollan sus tareas en Mar del Plata en la actualidad, con jornadas que involucran 12 horas de trabajo de observación y verificación de las especies, según relato la bióloga María Carla de Aranzamedi, en diálogo con Canal 10.