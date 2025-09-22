La Federación Agraria sobre la eliminación de las retenciones: "Son medidas desesperadas"
José Luis Volando, vicepresidente de la entidad, se refirió al impacto que podría tener en el sector rural la medida anunciada por el Gobierno este lunes. Javier Milei y el equipo económico van a la caza de dólares frescos para aumentar las reservas del Banco Central.
Luego del anuncio del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones para la soja y todos los granos de manera provisoria hasta el 31 de octubre, comenzaron a llegar las primeras repercusiones del sector del agro.
La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales y tomó por sorpresa a las organizaciones y federaciones que agrupan a los productores rurales de todo el país.
El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), que relativizó el impacto de la medida y criticó que la misma sea de carácter provisorio y en medio de un clima electoral.
Volando confesó que la noticia los sorprendió y señaló que parece ser una decisión “desesperada” y que posiblemente no consiga los objetivos que busca el Gobierno.
El vicepresidente de la Federación Agraria explicó que las estimaciones apuntan a que hay cerca de 5.000 millones de dólares que el Campo podría liquidar y que el gobierno podría sumar a las arcas del Banco Central.
Sin embargo, Volando relativizó el impacto y destacó que la "mayoría de la soja la tienen los productores grandes y los exportadores, a los pequeños y medianos productores casi no van a ver un beneficio en ese sentido”.
“Estas señales de un día para otro, sin pensarlas, son medidas desesperadas que no van a calmar al mercado”, afirmó Volando.
El directivo de la FAA afirmó que ninguna de las entidades que agrupan a productores conocían de la decisión del gobierno y apuntó a que esta eliminación provisoria inconsultada “atenta contra la previsibilidad” y que no deja claro cuál es el impacto que le va a llegar al productor.