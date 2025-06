Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad. La defensa había solicitado la domiciliaria en "un contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria" refiriendo también al intento de magnicidio que sufrió en 2023.

El dictamen, que no es vinculante para el Tribunal, se entregó a media mañana de este martes y los fiscales argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria” a la ex mandataria. ”La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, agregaron y con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

Luciani, la cara visible de la acusación en este causa, es del grupo de fiscales cuestionados por su cercanía con el macrismo.

En su momento, fue la propia expresidenta la que denunció en redes sociales, que tanto el fiscal como el juez de la causa, jugaban al fútbol como compañeros de equipo en un predio perteneciente al expresidente Macri.

La solicitud de Cristina

La ex presidenta solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

El escrito remitido al tribunal destacó el intento de homicidio sufrido por Kirchner en septiembre de 2022 como principal antecedente para requerir medidas especiales de custodia.

Además, la defensa sostuvo que, por su condición de ex presidenta y ex vicepresidenta, corresponde un régimen de reclusión aislado del resto de la población carcelaria. La solicitud incluyó, de manera explícita, el pedido de no utilizar tobillera electrónica, ya que la exmandataria cuenta con seguridad oficial permanente durante las 24 horas.

Fuentes del kirchnerismo además, se ocuparon de poner de relieve una estadística que señala que no hay en prisiones federales de Argentina, ninguna mujer mayor de 70 años cumpliendo sentencia en presidios.

La condena de Cristina Kirchner

La dirección propuesta para cumplir la detención es la vivienda ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente reside con su hija Florencia Kirchner.

El lugar fue inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, cuyos peritos concluyeron que “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”.

El informe incluyó un análisis del entorno, la circulación en la zona, la configuración de las viviendas colindantes y otros elementos de interés para la evaluación judicial.