Este martes Alberto Fernández dio su discurso por la apertura de sesiones en el Congreso Nacional y la polémica se dio cuando habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, haciendo referencia a quienes contrajeron esa deuda y, además, repasando los puntos más importantes del acuerdo.

En ese momento una gran parte de los legisladores del bloque de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto en señal de reprobación, luego de algunos cruces entre ellos y oficialistas, inclusive con el Presidente.

Sin embargo, Facundo Manes, diputado radical por la provincia de Buenos Aires, se quedó en su banca y escuchó lo que restaba del discurso de Alberto Fernández.

Es así que se viralizó en las redes una foto en la que se lo ve al reconocido neurólogo rodeado de bancas vacías, como en soeldad.

En ese sentido, en su cuenta personal de Twitter el diputado explicó por qué se quedó. "Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar", expresó Manes.

En concordancia con el mensaje político que viene expresando desde su campaña, Manes reflexionó: "La Argentina del futuro será de los que nos quedamos".