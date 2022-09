Falta poco para el comienzo del Mundial de Fútbol de Qatar y la fiebre de los álbumes de figuritas no para. El caso de la abuela mendocina que gastó su jubilación para comprar los paquetes y empezar a canjear figuritas para llenarlos con sus nietos, recorre el país. Ana de Rosario dijo que lo hizo para su ánimo: "Somos grandes y hay que vivir el día a día, es como una forma de apadrinar a los nietos”.

En diálogo con el programa “Alta Mañana”, por radio Universidad, señaló en ese sentido que “cada álbum les enseña la ubicación geográfica de 32 países. Qué niño sabía adonde estaba Qatar y ahora sabe adonde está".

Remarcó que es una forma de instruirlos: "Con esto no se van a hacer profesionales, pero en la mente se siembra conocimiento y a la larga sirve”, sostuvo y agregó además que “le gusta” hacerlo, aunque no es la primera vez, ya que en el mundial anterior y otras copas internacionales, llenó 14 álbumes para sus nietos.

La mujer contó que cuando le ponen un partido de fútbol, se sienta y lo ve con sus hijos y su marido. “Me gusta cuando se enojan y les dicen burros a los jugadores”, afirmó la mujer, que es hincha de Godoy Cruz y San Lorenzo y que ya llenó dos álbumes para sus dos nietos menores, mientras continúa llenando otros cuatro para los demás nietos.

Más adelante, dijo cómo hacen con sus nietos para llenar los álbumes. “Hacemos algo práctico, me pongo en el sillón y rompo los paquetes, juntamos las figuritas y hacemos `el toco´”, de donde los nietos sacan las que les faltan y las van pegando y luego con las repetidas, empiezan a buscar cambiarlas.

Al ser consultada sobre como intercambia figuritas, aseveró que lo hace por whatsapp. “Por los grupos, a veces me las traen hasta mi casa. Como hay grupos del Mundial de 2018, quedaron las bases de datos”, relató la mujer, que durante su vida trabajó como administrativa en diferentes lugares.

Luego se quejó de la situación por la que debe pasar con sus ingresos. “Me han hecho una trastada tras la muerte de mi marido", dijo y contó que en el aplicativo del organismo no figura la Reparación Histórica para las pensiones. “Me pagan 30 mil pesos menos, cómo no me voy a gastar 10 mil pesos en figuritas cuando el Anses me tiene como 150 mil pesos en su bolsillo”, disparó.

Se mostró sorprendida por la repercusión nacional que tuvo su actividad. “Es una locura, soy una pequeña hormiguita en este mundo”, dijo y concluyó: “No soy ejemplo, solamente quiero transmitir que se puede hacer algo, no solamente juntar figuritas, hay muchas cosas para hacer”.

Finalmente, cerró con un pedido para Panini, la empresa que vende los álbumes. “Que larguen las figuritas, le están ocasionando un daño muy grande a los niños que están ilusionados”, expresó.