La Iglesia Católica volvió a levar la voz este miércoles en una misa para destacar el trabajo de las mujeres al frente de los comedores comunitarios en medio de las denuncias contra el gobierno nacional por la retención de alimentos.

Desde el púlpito del santuario de la Virgen de Caacupé, en La Matanza, el monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina(CEA), dio una homilía que apuntó a "globalización de la indiferencia" y a la "falta de comida en muchos hogares".

"Como nos ha pegado esta cultura, esta globalización de la indiferencia, esta dureza de corazón. 'A mí que me importa. Es un problema del que se arregle, que se arregle como pueda'. Esto está tan metido adentro de nosotros y es tan contrario al Evangelio", dijo Ojea ante medio millar de personas que se concentraron en la iglesia.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina también destacó el trabajo de las mujeres en los comedores comunitarios.

"Yo recuerdo cuando en una parroquia trabajaba en un hogar, en un hogar de chicos. Nosotros, para saber cómo estaba cada chico, le preguntamos a la cocinera por qué aquella mujer que servía la comida sabía lo que le pasaba. Sabía si estaba enfermo. Sabía si estaba triste. Sabía si estaba contento. Sabía si extrañaba a la mamá. Las mujeres que trabajan de esta manera en nuestros barrios con corazón de madre, no solamente son madres de sus hijos", dijo Ojea.

El obispo de San Isidro también evitó hacer referencias directas al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Pero se refirió en su homilía al reparto de comida para los más necesitados.

"Si alguna vez me enseñaron a que no se debe tirar la comida, hoy menos que nunca debemos tirar la comida porque falta en muchos hogares y tenemos que renovar esa conciencia fraterna que nos enseña el Señor Jesús, que se compadece de la multitud y que no se deja vencer por la desesperanza", señaló.