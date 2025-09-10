La inflación de agosto fue del 1,9% y acumula un 33,6% interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de agost fue del 1,9%, la misma cifra que se registró en julio. De esta manera, a nivel interanual, acumula una suba del 33,6%.

Se trata de una cifra que tranquiliza al Gobierno Nacional, firme en su tarea de mantener el incremento de precios por debajo del 2%. En lo que va del año, la suba de precios es del 19,5%.

Las mayores subas se registraron los rubros Transporte (3,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y hoteles (3,4%).

Por su parte, Equipamiento y Mantenimiento del hogar (0,9%) y Recreación y Cultura (0,5%) fueron los que menos se incrementaron. Según el organismo, el rubro Prendas de vestir y Calzado presentó una deflación del 0,3%.