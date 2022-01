La inflación de diciembre trepó al 3,8% y de esta manera el 2021 cerró con una suba acumulada del 50,9%. Esos son son los números oficiales que acaba de informar el Indec.

La inflación de 2021 fue la segunda más alta desde 1991 -el récord fue el de 2019- y fue impulsada básicamente por las subas en los alimentos. El índice final del año pasado quedó muy cerca del 53,8% con que se despidió Mauricio Macri del gobierno

El rebote inflacionario se produce esta vez con las tarifas de los servicios públicos y el transporte congeladas y un mega cepo que se traduce en un retraso del tipo de cambio oficial.

Los alimentos

La inflación fue impulsada por Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que en diciembre aumentó 4,3% mensual (vs. 2,1% en noviembre), con mayores aumentos en todos los rubros -excepto en Frutas y Verduras-, destacándose el aumento de Carnes por segundo mes consecutivo. Los precios Regulados aumentaron 1,7% mensual (vs. 1,0% en noviembre) con subas en tabaco y TICS a nivel nacional, y electricidad y transporte público a nivel provincial. También impulsó la inflación del mes Transporte, que aumentó 4,9% mensual

En desarrollo