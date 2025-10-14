La inflación del mes de septiembre fue del 2,1% respecto al mes anterior según informó este martes el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

Los precios al consumidor acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses y el aumento interanual fue del 31,8%. 

Los rubros que más subieron: 

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezaron las subas, con un 3,1%.
  • Educación: 3,1%
  • Transporte: 3%
  • Salud: 2,3% 
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,2%
  • Comunicación: 2,2%

En tanto el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, incrementó un 1,9%. 

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%). 

X de INDEC Argentina