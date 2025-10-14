economía
La inflación fue del 2,1% en septiembre
Así lo informó el INDEC respecto al mes de agosto. Los precios al consumidor acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses y el aumento interanual fue del 31,8%.
La inflación del mes de septiembre fue del 2,1% respecto al mes anterior según informó este martes el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Los rubros que más subieron:
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezaron las subas, con un 3,1%.
- Educación: 3,1%
- Transporte: 3%
- Salud: 2,3%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,2%
- Comunicación: 2,2%
En tanto el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, incrementó un 1,9%.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).