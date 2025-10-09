La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas sin la cara de su primer candidato José Luis Espert después de su renuncia por la denuncia que lo relacionó con el narcotráfico.

La medida judicial se sumó al rechazo del juez electoral Alejo Ramos Padilla para reemplazar a Espert por Diego Santilli en vez de subir en la grilla a la modelo Karen Reichardt que ocupaba el segundo lugar.



“Los informes técnicos, el cronograma electoral y la secuencia de tareas establecidas por las autoridades competentes demuestran claramente la imposibilidad material y temporal de realizar una nueva impresión de boletas únicas papel, sin poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización de las elecciones del 26 de octubre de 2025″, señaló el fallo de la justicia electoral.

Antes del veredicto, las autoridades electorales convocaron a una reunión con los representantes de las fuerzas políticas que participarán de la elección del 26 de octubre.

En el encuentro también participaron el Juez Federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, el camarista federal Jorge Di Lorenzo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.