La Justicia confirmó a Karen Reichardt como cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Finalmente, la Justicia confirmó a Karen Reichardt como cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para los comicios del próximo 26 de octubre. La decisión recayó en el juez Alejo Ramos Padilla quién rechazó el pedido que había formalizado el espacio de La Libertad Avanza de colocar en 1º lugar a Diego Santilli (ex PRO).

En su dictamen, Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 que establece que a la baja de una candidatura la misma debe ser ocupada por alguien de su mismo género.

Bajo ese concepto, el espacio mileista proponía que Diego Santilli (Nº3 de la lista antes de la renuncia de Espert) sea el cabeza de lista y la cara visible de la campaña libertaria. Tras la decisión de Ramos Padilla, La Libertad Avanza deberá reformular toda su campaña a escasos días de las elecciones legislativas.

La lista definitiva de los candidatos a diputado nacional por la Libertad Avanza en el distrito de Buenos Aires quedó delineado de la siguiente manera: