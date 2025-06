El juez federal Daniel Rafecas rechazó las denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad.

El magistrado sostuvo que las opiniones de ambos periodistas están protegidas por la libertad de prensa y no constituyen ningún delito.

El caso Carlos Pagni

La denuncia contra Carlos Pagni se originó por comentarios que hizo el 28 de abril en su programa "Odisea Argentina" (LN+).

Según el Presidente, Pagni sugirió un paralelismo entre su llegada al poder y la de Adolf Hitler, lo que, para Milei, afectaba su honor.

No obstante, el juez Rafecas dictaminó que los dichos de Pagni se enmarcan en el debate político y no son una acusación directa ni un insulto personal. El magistrado afirmó que no se le atribuyó ningún delito a Milei ni se lo deshonró intencionalmente, destacando que las críticas son parte del ejercicio de la libertad de expresión.

El fallo de Rafecas se basó en fundamentos constitucionales e internacionales sobre la libertad de prensa, citando el caso "Kimel vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este precedente indica que los funcionarios públicos deben aceptar un mayor nivel de crítica. Rafecas advirtió que iniciar acciones penales por opiniones periodísticas podría perjudicar el debate democrático.

El caso Ari Lijalad

En la misma línea, el juez desestimó otra denuncia de Milei contra el periodista Ari Lijalad.

La presentación se debió a una columna publicada el 4 de mayo en el portal "El Destape", titulada "Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi".

Ambas causas fueron archivadas por la Justicia al considerar que no existió delito.