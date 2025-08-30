En una novedad de las últimas horas, la Justicia ordenó al ministro de Economía, Luis Caputo, informar sobre los últimos US$ 20.000 millones que prestó a la Argentina el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El fallo tiene lugar luego de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogados de Interés Público y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El ministro tiene cinco días para entregar el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito de US$ 20.000 millones.

El Juzgado Federal de Dolores ordenó al Ministerio de Economía entregar en un plazo de cinco días el expediente completo en el que tramitó el DNU 179/2025, por el cual el Poder Ejecutivo contrajo un crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI.

El fallo tuvo lugar a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, por parte de la CAIP, y el CELS.

La querella sostiene que Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y que buscó con la maniobra ocultar información sensible.

El Ministerio primero le dio trámite al pedido a través de la Ley 27.275; incluso pidió prórroga para entregar el expediente. Finalmente, las autoridades decidieron desconocer el acceso a la información pública: esto produjo el fallo de las últimas horas.

Según el CELS, "la decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI".

El CELS subrayó la "supremacía" de la Ley de Acceso a la Información Pública y que esta "prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos".

Ahora resta saber si el Ministerio de Economía informará a la opinión pública cómo se gestó el acuerdo con el Fondo o si interpondrá algún recurso legal.