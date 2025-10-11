La Cámara Nacional Electoral revocó este sábado al mediodía una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del próximo 26 de octubre.

El tribunal fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso un varón.

Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli. Además, la Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes.

Espert sí; Espert no

Otro de los conflictos que se suscitó luego de la renuncia de José Luis Espert a la candidatura, por estar sospechado de vinculación con el mundo del narcotráfico, tiene que ver con la decisión que hay que tomar respecto de si se mantiene o se retira su imagen de las listas que ya están impresas para las elecciones del 26 de este mes.

En ese sentido, por un error de procedimiento, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Daniel Bejas, recibió recién este sábado por la mañana la apelación de La Libertad Avanza (LLA), concedida por la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, en la que insiste en reimprimir las 14.000.000 de boletas únicas para los electores bonaerenses.