La Libertad Avanza arrasó en Mendoza: le sacó casi 30 puntos al PJ

La Libertad Avanza arrasó en las legislativas nacionales 2025, obteniendo buenos resultados en los principales distritos claves del país. Una de las provincias que se vistió de violeta fue Mendoza, logrando un histórico 4-1 en la distribución de bancas en la cámara Baja.

En diputados, LLA superó por casi 30 puntos al PJ de Mendoza con el 99,3% de las mesas escrutadas.

El principal candidato de la alianza libertaria en la provincia cuyana, que ingresó a la cámara de Diputados, fue Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación desde 2023, y una de las personas de confianza de Javier Milei.

"Hoy hicimos historia: Mendoza volvió a ser la capital nacional de la libertad, la provincia que marca el rumbo del país y demuestra que el cambio no se detiene”, sostuvo Petri durante el acto de celebración del bloque.

De esta manera, LLA y Cambia Mendoza aseguró cuatro de las cinco bancas a diputados nacionales: Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez y Julieta Metral. Por el peronismo, por su parte, ingresará a la Cámara de Diputados, Emir Félix.

Al igual que en Córdoba, la elección estuvo polarizada. El Frente Verde se metió tercero con el 8,01%.