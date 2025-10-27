La Libertad Avanza ganó Buenos Aires con la cara de Espert en la boleta

Dentro de la sorpresiva victoria a nivel país del oficialismo, el triunfo en la provincia de Buenos Aires se llevó la mayor parte.

Luego de perder por un 14% ante Fuerza Patria el primer domingo de septiembre, La Libertad Avanza terminó imponiéndose por escasos 47 mil votos (0,55 por ciento).

¿El contexto? Una campaña marcada por la renuncia del primer candidato a Diputados en el territorio, José Luis Espert, “reemplazado” por Diego Santilli. De hecho la cercanía de los comicios hasta impidió quitar el rostro de quien debió pedir licencia mientras ejercía la presidencia de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, de la boleta del domingo.

Con estos números, un total de más de 3.605.000 votos, consiguió quedarse con un lugar más que el kirchnerismo en la Cámara Baja, en su propio bastión territorial.

El Frente de Izquierda, con dos legisladores, completó el mapeo.

El fracaso de Provincias Unidas también fue visible en Buenos Aires, ya que Florencio Randazzo concluyó por debajo de la lista del abogado Fernando Burlando.