La Mesa Política Nacional que refundó el presidente Javier Milei, tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, dio este lunes su primer mensaje con cuestionamientos a los medios, los empresarios y los políticos.

“Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”, expresó el gobierno a través de la cuenta de La Libertad Avanza en X.

El comunicado oficial fue difundido junto a una foto de los integrantes de la conducción política en Casa Rosada. En la punta de la mesa se lo ve a Milei sonriente con su habitual campera de cuero negra. Mientras que a su izquierda y derecha se ve sentados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero Manuel Adorni, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo.

En el mensaje que se difundió pasadas las dos de la tarde, el gobierno expresó: “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”.

Después de la derrota electoral por catorce puntos, a manos del peronismo, Milei reconoció la derrota y prometió una “autocrítica” sin negociar el programa económico.

El lunes el panorama estuvo marcado por un derrumbe de las acciones argentinas en Wall Street, un salto de la cotización del dólar hasta el techo de la banda pactada con el Fondo Monetario Internacional y el ascenso del Riesgo País hasta los 900 puntos.

La respuesta de la administración libertaria fue proponer una Mesa Política Nacional, sin incorporar a ningún actor por fuera del elenco oficial, y anunciar que convocará a los gobernadores.

Sin embargo las primeras respuestas de los mandatarios provincial apuntaron a la falta de garantías para el dialogo político y el rompimiento de pactos.

“Son palomas de Iglesia, cagan a sus fieles”, afirmó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en una entrevista con Radio Rivadavia.

El otro anuncio que salió este martes desde la Casa Rosada fue la cancelación del viaje que Milei tenía previsto a España, para este viernes, donde iba a participar de del evento “Viva Europa 2025”, organizado por la fuerza ultraderechista Vox.