La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro para este martes luego de que se cayera la conciliación obligatoria.

Por este motivo, el Gobierno Nacional convocó a una reunión para este lunes entre el gremio y la cámara empresarial para evitar que avance la medida de fuerza.

Será el primer desafío del flamante secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien tomó el cargo tras la salida de Franco Mogetta el jueves pasado.

Según fuentes oficiales, Pierrini trabaja contra reloj para alcanzar un acuerdo entre los representantes sindicales y las cámaras empresariales.

La reunión de este lunes será por videoconferencia desde las 14. El Gobierno Nacional ya no puede dictar una conciliación obligatoria por lo que si no hay acuerdo el martes no habrá transporte público.

Desde el gremio denunciaron: “Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Una falta de respeto“.