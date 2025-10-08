La oposición consiguió este miércoles el quórum en la Cámara de Diputados y abrió la sesión para debatir la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave utilizada por el Gobierno nacional.

La sesión comenzó con 130 diputados sentados en el recinto, lo justo para habilitar el debate. Hubo aplausos en el recinto al confirmarse el número que permitió iniciar la jornada parlamentaria.

El quórum se logró con el acompañamiento de Unión por la Patria, el bloque Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, los radicales de Democracia y la Coalición Cívica.

El temario incluye varios proyectos impulsados por la oposición, entre ellos la reforma de los DNU, que elimina la llamada “sanción ficta” , la aprobación automática de un decreto si el Congreso no se pronuncia. El nuevo texto establece que, si en 90 días ninguna de las cámaras lo aprueba, el decreto quedará derogado. Además, bastará con que una sola cámara lo rechace para invalidarlo, modificando la regla actual que exige el rechazo de ambas.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, por lo que, si Diputados la aprueba, se convertirá en ley. Desde el oficialismo ya anticiparon que Milei la vetará si avanza en el Congreso.