El Frente de Todos no consiguió el quórum necesario para habilitar la sesión especial para debatir y aprobar la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y terminó sesionando en minoría frente a la ausencia de la casi totalidad del resto de los bloques de diputados. Cabe aclarar que si la iniciativa no es tratada antes de noviembre, el dictamen que tenía cae, y no puede ingresarse un nuevo proyecto similar hasta el año próximo.

Con 122 diputados presentes -hacen falta 129 para sesionar-, el oficialismo decidió dar por concluidas las negociaciones con el interbloque de Juntos por el Cambio y solicitó una sesión en minoría.

Ver también: Etiquetado Frontal: entre la salud pública y los intereses privados

El interbloque opositor fue a la reunión de Labor Parlamentaria con la propuesta de negociar el quórum con el oficialismo “consensuando” el temario para el día de hoy “pero incorporando el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán ”.

En el oficialismo no aceptaron y Juntos por el Cambio decidió no bajar al recinto a debatir. La Ley de Etiquetado Frontal, en diciembre de 2021, perdería estado parlamentario.

“Llegamos a 122 diputados, quedamos a 7 no de dejar de ser una República como lo somos, sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente, algo mucho más simple. Cuando se agota el tiempo de los set de televisión, cuando se escucha a los diputados decir que están de acuerdo con algún tema pero no se sientan en las bancas", sostuvo Máximo Kirchner.

Ver también: "La aparición de Manzur en el gabinete es un obstáculo que hay que poder superar"

El diputado nacional agregó que " en medio de un proceso electoral lo que podemos ver hoy es que no todos están de acuerdo con todo, nuestro bloque lo habló mucho con las organizaciones de etiquetados. Acordamos no traer más temas para no entrar en rispideces, nos cuidamos de no traer más temas, de no provocar a nadie, de no ser chabacanos ”, sostuvo.

“Para sentarse imponían un pliego de condiciones, querían tratar la ley de boleta única, resulta que son los mismos que no querían tratar ninguna ley electoral en este momento”, agregó el líder del bloque del Frente de Todos.

En la previa a que se cayera el quórum el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leonardo Grosso dijo que que “las cinco empresas productoras de alimentos más importantes de Argentina son las que pagan la campaña de Juntos por el Cambio (JxC)” , al referirse a la negativa de la bancada opositora a dar quórum para tratar el proyecto de ley de etiquetado frontal que el oficialismo aspira a debatir en esta jornada en la Cámara baja.

”En Argentina hay cinco empresas de producción de alimentos que tienen el 90 por ciento de las marcas de alimentos, que son los que después de la campaña pagana a Juntos por el Cambio. El proyecto es para sancionar una ley que buscar acceso público regular a la información para que nuestra población pueda alimentarse saludablemente y eso es lo que no quiere discutir ”, Dijo Grosso en declaraciones a Radio Nacional.

El oficialismo de Diputados buscó reunir quórum para la sesión especial de hoy en la que se busca convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal, que propone se fije una inscripción en los envases de los alimentos en la que se advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar que contienen los productos.

Con la sesión caída, el interbloque de la oposición y otras bancadas convocaron para las 13.30 a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde, tras la incorporación de otros temas, entre ellos la Ley Ovina que tiene dictamen y está en condiciones de debatirse en el recinto.