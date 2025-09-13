Mientras el Gobierno utiliza el fin de semana para tratar de delinear una estrategia que lo encauce políticamente luego de la dura derrota que sufrió en las elecciones legislativas bonaerenses, la oposición se prepara para darle batalla en el Congreso.

En esa línea, este sábado el senador nacional por Corrientes y jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, sostuvo que “estarían los números” para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la Cámara alta.

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, Vischi vaticinó incluso que en Diputados también están “los números de los dos tercios” para insistir con leyes como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

Puntualmente sobre los ATN, el radical dijo que “entrará en el Senado la semana que viene, porque fuimos cámara de origen, y fue un proyecto pedido por las 24 jurisdicciones”.

Consultado por el futuro de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que representan más fondos para el Hospital Garrahan, el dirigente radical precisó: “Estos dos temas han sido propuestas de la Cámara de Diputados y por eso ingresan por Diputados. Se tratarán seguramente la semana que viene”.

“Entiendo que el número está muy cercano a los dos tercios por cómo han sido las votaciones anteriores. En Diputados hay muchos sectores y están divididos en distintos bloques que, por ahí, a veces es difícil analizar cuál va a ser el resultado. En el Senado la situación es distinta. Han sido leyes que fueron aprobadas por una amplia mayoría”, finalizó.