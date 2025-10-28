El presidente Javier Milei se prepara para avanzar con una reforma laboral tras el triunfo electoral de LLA en las legislativas.

El proyecto podría presentarse en diciembre y debatirse durante 2026, como parte del paquete de reformas “de segunda generación”, junto con la tributaria y la previsional.

Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es “actualizar una legislación con más de medio siglo de antigüedad” y reducir la informalidad, que hoy alcanza al 43,2% de los trabajadores en Argentina.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que el borrador incluirá aportes de empresarios y sindicatos, con la meta de alcanzar consensos antes de su envío al Congreso.

Los ejes principales de la reforma

Convenios por empresa , con mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales.

, con mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales. Incrementos salariales dinámicos , vinculados al desempeño individual.

, vinculados al desempeño individual. Extensión del período de prueba , de tres a seis meses (y hasta doce en pymes).

, de tres a seis meses (y hasta doce en pymes). Digitalización de registros laborales y simplificación de trámites.

y simplificación de trámites. Creación de un banco de horas , para reorganizar la jornada según la demanda.

, para reorganizar la jornada según la demanda. Fondos de cese laboral, como alternativa a la indemnización tradicional.

La reforma de la ley de riesgos del trabajo: cada año se inician más de 120.000 juicios por accidentes o enfermedades laborales.

El texto está acompañado por los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.

El punto de vista sindical

En diálogo con Canal 10, la secretaria general de la CGT, Ilda Bustos, cuestionó el proyecto:

“Esta medida pretende eliminar toda forma de derecho laboral, sobre todo apuntando a los convenios colectivos de trabajo. El salario dinámico significa la eliminación de la negociación colectiva. Es una reforma laboral que nos lleva al siglo XIX”, sostuvo.

El análisis político

Para la politóloga Milagros Faggiani, el resultado electoral le da al oficialismo un nuevo escenario político:

“El triunfo de Milei lo posiciona con más fuerza para las reformas que se vienen. Habrá un gobierno más calmo y con mayor margen para negociar”, analizó.

La mirada jurídica

Por su parte, el abogado laboralista Eugenio Biafore advirtió que el impacto no será igual para todos:

“No es lo mismo la reforma para las grandes empresas que para las medianas y pequeñas. Habrá que ver cómo se implementa y qué herramientas se brindan para cada sector”, señaló.