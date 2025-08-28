Los vínculos entre el apellido Menem y los negocios de la Suizo Argentina -propiedad de la familia Kovalivker- empiezan a ser cada vez más evidentes y salpican no solo a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, sino también a otros funcionarios como el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Un documento al que tuvo acceso Cba24n revela que la segunda obra social más grande del país, cuyo interventor Marcelo Petroni fue designado por Milei y dice responder a Karina y “Lule” Menem, firmó un acuerdo con la droguería que está en el epicentro del escándalo por presunta corrupción en el seno del gobierno nacional. Es el plan de pagos -que no revela montos pero sí fechas- para el período facturado desde el 13 de agosto de 2024, el día siguiente al comienzo de la intervención que el presidente Javier Milei firmó el 12 de agosto, hasta el 1° de diciembre.

Días atrás se conoció que el fiscal Guillermo Marijuan solicitó al juez Sebastián Casanello el llamado a declaración indagatoria para seis de los imputados en la denuncia que presentó el actual secretario general del gremio, José Voytenco, y que involucra a altos funcionarios del gobierno nacional como el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En ese documento, Marijuan revela lo hallado por las pericias al celular de Petroni, que en un mensaje sobre su actuación dentro de OSPRERA y quiénes son sus mandos políticos decía: “Nosotros somos Lule y Karina”.

“Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE. Me consta”, le dijo Petroni a Aixa Petriati -exsubdelegada de UATRE La Plata y también imputada en la causa- el 21 de enero. Un día antes, Petroni tuvo contacto por WhatsApp con Sergio Aguirre, socio empresarial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En ese intercambio el interventor le advertía a Aguirre “avisale a Lule” y “eso lo tiene que saber Martin y Lule”. En esos días, el director nacional de Asociaciones Sindicales de aquel momento, Claudio Aquino, solicitó la intervención de UATRE. Y casualmente el acta acuerdo para el plan de pagos por las deudas atrasadas de los cuatro meses anterior con la Suizo Argentina fue firmada por Marcelo Petroni el 23 de enero. Lo que se dice un verano intenso.

En el documento elevado por Marijuan a Casanello se encuentran más detalles de aquellos días: “Se encuentra un mensaje enviado el 9-1-2025 a las 21:30:36 hs. por el imputado Petroni donde dice ‘Me reuní con Julio Cordero el Secretario de Trabajo de la Nación y con Mario Lugones el Ministro de Salud’ e inmediatamente envía otro texto ‘después con Martín Menem en Casa Rosada’, correspondiendo agregar que al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación lo tenía agendado como contacto”.

Cabe recordar que Htech Innovation, empresa del socio de Martín Menem, Sergio Aguirre, cobró solo entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 la suma de 182 millones de pesos a OSPRERA por ítems como “asesoría estratégica” y “servicios profesionales”. Htech fue creada poco antes de la intervención e inauguró su facturación con la obra social intervenida por el triángulo del retorno que integra el socio de su dueño.