La Universidad de Buenos Aires denunció que el gobierno nacional intenta utilizar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como un "caballo de Troya" para avanzar sobre la autonomía universitaria y la libertad académica.

Las casas de altos estudios de todo el país mantiene una fuerte disputa con el gobierno nacional desde comienzos de este año por el recorte sobre el financiamiento universitario.

Al reclamo contra el desfinanciamiento de la educación pública, que convocó a miles de personas en marchas federales, el presidente Javier Milei respondió con la denuncia de falta de transparencia en el manejo de fondos y el planteo de mayores auditorías.

En esta línea el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la SIGEN a controlar a las universidades.

"Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público, Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley", expresó la UBA a través de un comunicado.

En el escrito que se publicó en las redes sociales, la casa de altos estudios hizo referencia a la Ley de Administración Financiera N° 24.156 que fija los límites de acción de las SIGEN a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados.

En contraposición la UBA aclaró que rinde cuentas ante diferentes organismos vinculados con el Poder Ejecutivo y el Legislativo además de los controles internos.

En este sentido enumeró: la Auditoria General de la Nación (AGN), informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas Universitarias, balances semestrales a la Contaduría General de la Nación e informes a cargo de la Auditoria General de la Universidad.

"Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. La que el Ejecutivo quiere 'controlar' es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña", expresó la UBA.

Las autoridades de la universidad también informaron que recurrirán a la Justicia para dirimir el conflicto sobre la auditoría de la SIGEN.

"Acataremos de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos", concluyó la UBA en el comunicado.