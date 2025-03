La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá comicios para elegir a sus legisladores en una fecha electoral diferente a las legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo 26 de octubre.

Los legisladores de la CABA se elegirán el próximo 18 de mayo, luego de que Jorge Macri decidiera que le convendría “primerear” y despegar las elecciones locales de las nacionales. La Legislatura renovará 30 bancas y los partidos que mayores lugares ponen en juego son el PRO (15), “Es ahora Buenos Aires”, la sigla con que competirá el peronismo (8) y La Libertad Avanza (6).

El diputado nacional ex LLA y actualmente representante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, explicó por qué su fuerza salió de la alianza con el PRO de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y sorprendió al anunciar al entrenador Ricardo Caruso Lombardi como principal candidato de su espacio.

Zago había anticipado que su candidato sería “alguien que no viene de la política, alguien fresco, transparente”. Naturalmente, las valoraciones son del propio Zago y no necesariamente son compartidas por los lectores, especialmente aquellos que tuvieron la desgracia de ver a Caruso Lombardi como director técnico de sus clubes.

Zago aseguró que la ruptura con el PRO se dio luego de incumplimientos en los acuerdos: “Nosotros nos fuimos de la alianza porque no estábamos obteniendo lo que ya se había conversado los primeros días de la semana, lo que habíamos firmado en una alianza”.

El candidato fue presentado a través de un video difundido en la cuenta oficial de X de Zago.

“Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio. Viendo el lado positivo que veo en la calle con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Vos tenés que tener no solo ganas, sino capacidad. Y me parece que es un buen momento para pegar un salto y poder a ayudar a la gente, que es lo más importante”, dijo Caruso Lombardi en su publicación.

El resto de las candidaturas

El oficialismo porteño (PRO) llevará a la actual diputada nacional Silvia Lospennato en lo más alto de su oferta; Leandro Santoro será el referente de la boleta peronista/kirchnerista, que tendrá nuevo nombre, Es Ahora Buenos Aires.

Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, será el candidato principal de La Libertad Avanza en la contienda porteña, mientras que el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta reaparece en el tablero electoral para jugar por un lugar que lo vuelva a poner en carrera para 2027, pero ya fuera del macrismo y del PRO.

Otros nombres que competirán son Ramiro Marra, exintegrante de LLA, que irá con boleta propia mientras que el radicalismo que responde al Senador Lousteau competirá con la denominación “Evolución” y su candidata será la contadora Lucille Levy, una de las caras visibles de la protesta universitaria en 2024.

Dos que “bajan”

Por el Frente de Izquierda la candidata será Vanina Biasi, actualmente diputada nacional cuyo mandato vence en diciembre de este año. Entre los espacios con actuación conocida en el congreso se alineará Paula Oliveto que también es actualmente diputada nacional. Su mandato vence en diciembre de este año y buscará un escaño representando a la CC-ARI de Elisa “Lilita” Carrió.

La grilla se completa con un par de “novedades” electorales: por un lado, bajo la influencia de Claudio Lozano se presentará la boleta de “Confluencia por la unidad y la soberanía” con la Ingeniera Hidráulica María Eva Koutsovitis como candidata.

Cierra el listado Alejandro Kim, Argentino, hijo de coreanos, abogado y ex vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en Argentina, que competirá por la morenista “Principios y Valores.