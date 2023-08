La victoria de Javier Milei en las últimas elecciones PASO dejó una serie de repercusiones en el mundo del espectáculo. Lali, Trueno y Catriel fueron algunos de los que se expresaron tras los resultados favorecedores para el candidato liberal.

Por su parte, el rapero Trueno expresó en su cuenta de Twitter: "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales", en alusión al resultado de las elecciones de ayer en las que el candidato de La Libertad Avanza (LLA).

Según los resultados provisorios, el candidato se ubicó como el más votado con el 30,04% de los sufragios. El mensaje del rapero argentino de 21 años, ganador de cuatro Premios Gardel, se suma a otras declaraciones y posicionamientos que tuvo sobre política local.

Estas expresiones se sumaron a las de la cantante de pop Lali Espósito, quien había calificado de "anti-derecho" al candidato presidencial Milei. "Que peligroso. Que triste", publicó en la misma red social.

Luego, expandió su mensaje al asegurar que no le afecta que la increpen en redes "por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho".

"La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente", agregó respecto a la catarata de respuestas que recibió en su perfil.

Ya este lunes, el músico “Ca7riel” subió una historia en Instagram, en la cual reflexiona sobre el valor de la educación y salud pública. En su discurso propuso “pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar”.

“Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público y no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación”, recordó Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza, conocido como “Ca7riel”.