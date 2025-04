En una jornada marcada por señales alentadoras para la economía argentina, los activos financieros del país mostraron un sólido desempeño en los mercados internacionales, especialmente en Wall Street, aprovechando el contexto de un tipo de cambio más estable de lo esperado y perspectivas favorables del FMI.

Los inversores recibieron con optimismo el paquete de medidas que combina estabilidad macroeconómica, acceso a financiamiento internacional y la reciente eliminación del esquema del dólar blend.

A esto se suma el renovado respaldo del Fondo Monetario Internacional, que confirmó un programa de asistencia que totalizaría unos US$ 20.000 millones.

El apoyo externo no se detiene ahí: el Banco Mundial, el BID y la CAF aportarán otros US$ 10.000 millones, mientras que una operación de recompra con compromiso de recompra (RIPO) inyectará otros US$ 2.000 millones adicionales.

El presidente Javier Milei proyectó que las reservas internacionales se fortalecerán, alcanzando los US$ 50.000 millones en el corto plazo.

Este contexto impulsa con fuerza a los títulos argentinos en Wall Street. Los ADRs muestran subas destacadas, con Irsa repuntando un 5,3% y Pampa Energía con un avance del 5,1%.

Por su parte, Vista Energy volvió a tener una jornada positiva, trepando un 7,3% tras anunciar la adquisición de los activos de Petronas en el país. Esta suba se suma al 11% registrado el miércoles, acumulando un 18,9% en apenas dos días.

En cuanto a los bonos en dólares, se registran subas en los tramos largos de la curva, mientras que el riesgo país se mantiene en 745 puntos básicos.