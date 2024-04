Con el dato de la inflación minorista del 11% en marzo que ayer informó el Indec, ya se puede calcular el monto exacto de las jubilaciones. En el quinto mes del año el haber mínimo pasará a ser de $190.124,47, resultado de aplicar un aumento del 11% a la mínima de abril, que fue de 171.283,31 pesos.

Pero no necesariamente ese será el monto que se cobrará. Si a esa suma se le agrega un bono de $70.000 (esto es, de igual valor a los que el gobierno dispuso en marzo y abril), el total a percibir por jubiladas y jubilados de la mínima será de $260.124,17.

Si esto ocurriese, el aumento efectivamente producido en las jubilaciones de la mínima no será 11% si no que se que los haberes de mayo serán un 7,81% superiores a los percibidos en abril.

Lo cierto es que el Gobierno mantiene la incertidumbre y no ha dicho aún si pagará bono en mayo ni de cuánto sería. Sabiendo que el presidente y su ministro Caputo consideran que “la licuadora” es un verdadero éxito, puede presumirse que se repetirá el valor de 70.000 pesos. Si eso no ocurriese, el resultado más evidente sería que la mayoría de los jubilados cobrarían en mayo menos que en abril.

La posibilidad más cierta por ahora es que el bono se mantenga en el mismo importe y se continúe aplicándolo a todas las jubilaciones. Más allá de los discursos, es una medida que va en contra de la declarada intención del gobierno de cesar con el achatamiento de la estructura de haberes.

Cuando se conozca la inflación de abril se podrán calcular los valores de junio. Y así sucesivamente, porque el gobierno ha dispuesto que desde este mes los haberes jubilatorios se ajusten mensualmente en base a la inflación del segundo mes previo. Eso generó un desfasaje que hizo que los haberes jubilatorios perdieran de arranque un 25% contra la inflación. El gobierno nacional ya anunció que no tiene previsto corregir ese desfasaje en lo inmediato.

Cómo averiguar fecha de cobro en ANSES

Quienes cobran jubilaciones y pensiones pueden conocer su fecha y lugar de cobro en este sitio web. Deben ingresar en “mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social (si no la poseen pueden generarla en el momento), elegir la opción “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”.