Un informe de Google Trends reveló que a días de las elecciones del 26 de octubre, las preocupaciones reales de los argentinos basados en los temas de búsqueda en la ultima semana, son: trabajo, salarios y jubilaciones.

El estudio muestra que los temas políticos más buscados por los argentinos están directamente relacionados a la crisis económica.

Top 5 Nacional (temas políticos):

*Trabajo

*Jubilación

*Salario

*Economía

*Seguridad

(El top 10 lo completan Educación, Energía, Deuda, Coste e Inflación)

Mendoza, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, son los distritos que más crecimiento de búsqueda tuvieron.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires:

Trabajo

Jubilación

Salario

Economía

Seguridad.

Córdoba:

Trabajo

Jubilación

Salario

Educación

Economía.

Santa Fe:

Trabajo

Educación

Salario

Jubilación

Deuda.

Las búsquedas relacionadas con directamente con la elección: "Padrón electoral 2025".

Las preguntas que más crecieron en la última semana reflejan dudas básicas sobre el proceso democrático y el nuevo sistema de votación:

¿Por qué es importante votar?

¿Qué son las elecciones legislativas?

¿Cuándo arranca la veda electoral?

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

¿Dónde votar el 26 de octubre?

Confusión de candidatos: "¿De qué partido es?"

El interés sobre los partidos políticos no se centra en sus plataformas, sino en identificar a qué espacio pertenecen los candidatos. Las preguntas más populares del último mes fueron:

¿Lilia Lemoine de qué partido es?

¿Burlando es candidato de qué partido?

¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido?

¿Facundo Manes de qué partido político es?

¿Fernando Gray de qué partido es?

¿Espert de qué partido es?

¿Diego Santilli de qué partido es?