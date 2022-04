La declaración del senador del Frente de Todos Oscar Parrilli acerca de que al terminar el período de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 en Argentina "nacían (más) niños porque la gente tenía esperanzas, tenía futuro y veía la vida con perspectiva de futuro. Obviamente en el 2016 se vino abajo”, generó polémica y abrió el debate acerca de las razones por las cuales nacen menos bebés en el país.

Al respecto, Rafael Rofman, Director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) se refirió a la cuestión y reconoció que efectivamente la tasa de fecundidad ha bajado significativamente en los últimos años, aunque lo atribuyó a una serie de factores que actúan en conjunto.

Apoyado en datos estadísticos, el especialista en Demografía Social aseguró que efectivamente "la tasa global del número de niños que nacen en el país, es 34 por ciento menor de lo que era en 2014" y calificó al hecho como muy positivo. "Eso significa que más mujeres tienen la cantidad de hijos que quieren tener, lo que muestra que la gente es capaz de controlar su fecundidad" remarcó y agregó que "el problema son los embarazos no intencionales"

En diálogo con el programa "Alta mañana" por radio Universidad, Rofman adjudicó el hecho a diferentes razones, entre las que destacó "las cuestiones culturales" como las decisiones personales en relación al tiempo y los recursos de los que se debe disponer para la crianza de los hijos, como también el mayor acceso a anticonceptivos de calidad por parte de la población, acompañado de más educación.

"La gente dice no puedo tener 6 hijos porque no voy a poder darles la vida que quiero que tengan o no tengo hijos porque quiero dedicar mis tiempos a otras cosas, esa mezcla hace que el promedio vaya bajando", señaló el especialista, quien atribuyó la cuestión a los cambios en los procesos económicos y sociales, acompañados de las acciones estatales en esa dirección.

Agregó además que el proceso efectivamente se profundizó a partir de 2014 y especialmente el último año. "Donde más bajó es en menores de 20, ya que en cinco años bajó un 55 por ciento" y dentro de esa franja etaria, en el segmento más vulnerable, adonde "cayó" dos tercios, lo que calificó como "maravilloso".

Rofman dijo que "hoy nacen unos 60 mil niños menos de madres adolescentes que hace 5 años, lo que quiere decir que hoy hay 60 mil mujeres adolescentes por año, que antes abandonaban la escuela, o si la continuaban era con muchas dificultades, o no conseguían empleo de calidad" por su maternidad y hoy "tienen las oportunidades que no tenían antes".

En relación a la consecuencia social que pudiera tener el hecho sobre el envejecimiento de la población como sucede en países centrales, señaló que "es parte del proceso natural de todas las sociedades" e Instó a no alarmarse ante esa situación. "Hay que entender que nacen menos chicos porque más mujeres pueden tomar decisiones sobre su vida y además la gente se muere menos y vive más", concluyó.