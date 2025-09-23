Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados registraron una baja del 2,1% en julio de 2025 en comparación con el mes anterior.

Por su parte, los autoservicios mayoristas vieron una disminución del 0,8% en el mismo período.

A pesar de la caída mensual, al comparar las cifras de julio de 2025 con las de julio de 2024, se observa un incremento del 1,0% en el índice de ventas totales a precios constantes.

Además, el acumulado de enero a julio de 2025 muestra un crecimiento del 3,5% en comparación con el mismo lapso de 2024.

En cuanto a las ventas a precios corrientes, los rubros que experimentaron los mayores aumentos interanuales en julio de 2025 fueron: "Carnes", con un alza del 60,9%; "Alimentos preparados y rotisería", con un aumento del 45,2%; "Otros", con un 44,6%; e "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar", que subió un 43,7%.

Por otro lado, los mayoristas reportaron una caída del 6,3% en sus ventas en julio de 2025 en relación con el mismo mes del año anterior. El acumulado de ventas mayoristas para el período enero-julio de 2025 también refleja una disminución del 6,5% respecto al mismo período de 2024.

En la serie desestacionalizada, tanto las ventas en supermercados como en mayoristas experimentaron caídas respecto al mes previo: un descenso del 2,1% en supermercados y del 0,8% en los mayoristas.

Dentro de los mayoristas, los rubros que mostraron las mayores subas en términos interanuales fueron: "Carnes" con un 58,3%; "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar", con un aumento del 39,0%; "Panadería", con 25,7%; y "Almacén", con un alza del 24,1%.