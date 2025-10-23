El Indec informó este jueves que las ventas en supermercados crecieron un 0,3% en agosto de este año respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, en comparación con julio de 2025, hubo una baja del 0,2%.

Por otra parte, el acumulado enero-agosto de 2025 presenta una variación creciente de 3,1% respecto a igual período de 2024.

El informe precisa además que el medio de pago más utilizado fue la tarjeta de crédito (45,1% de las ventas totales), mientras que el débito fue utilizado en un 26% de las ventas. El efectivo, que sigue en baja, ocupó un 15,5% de las ventas totales.

Por último, la gran mayoría de las ventas se realiza de manera presencial (96,7%), mientras que aquellas que se concretan de manera online representan el 3,3% de las ventas totales. De todas maneras, respecto al año pasado, esta modalidad muestra un incremento del 27,4%.

Para la realización del informe se llevó a cabo una Encuesta de Supermercados en la que se relevaron 94 empresas con 3.156 bocas de expendio.