Durante varias horas, por internet y desde la cárcel de Ezeiza, mientras espera que se expidan sobre su prisión domiciliaria, Laudelina Peña declaró antes la jueza federal Cristina Pozzer Penzo hasta las 00:06 del 17 de julio, hora en que se cierra el acta.

Fue su segunda indagatoria en el caso, imputada por la sustracción y posible ocultamiento de su sobrino, citada a pedido de los fiscales. En esta nueva indagatoria, lo hizo junto a su nueva abogada, Mónica Chirivín.

Aunque sea sorprendente porque los responsable de la desaparición de Loan podrían inferir detalles de la investigación, el texto completo de la indagatoria salió a la luz y así se pudo conocer, con lujo de detalles, la declaración completa e incluso las preguntas que le formularon. Al pié de este artículo puede descargarse el documento que circula.

La declaración

El texto completo tiene 67 páginas, las primeras 50 de las cuáles registran todos los antecedentes técnicos. Las últimas 17 son un nuevo relato de lo acaecido la fatídica tarde en que desapareció Loan, con algunos agregados, especialmente en conexión con las amenazas con que su anterior abogado consiguió que mintiese en la primera declaración e involucrando a un nuevo personaje en la trama.

El ex comisario Francisco Amado Méndez, imputado después de la declaración, fue ubicado en momentos claves durante la tarde de la desaparición y durante la búsqueda posterior. Varias preguntas pidieron precisiones sobre el nuevo detenido.

Lo más saliente de la declaración en los siguientes textuales:

“Perdón, por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana. El 28 a la mañana aparece de vuelta, diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, si no igual íbamos a quedar presas, después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes”.

“Después cambió de auto, nos subió a la camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía y nos dejó ahí hasta las 2 de la mañana, de ahí nos llevó al Juzgado a declarar acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí”. Poco después, la llevaron a la casa de otro hombre, donde le dieron 50 mil pesos.

Desmintió la versión del accidente y haber plantado el botín, así como las supuestas amenazas de María Victoria Caillava: “Todo eso que declaré de la señora Victoria y de la zapatilla fue mentira, enseñado por el abogado”.

“El miedo que yo tengo es contra el abogado y contra los políticos, porque no sé qué va a pasar de ahora en adelante”, siguió. La amenaza que recibió “era del abogado y el otro que estaban en la camioneta, cadena perpetua por algo que salió mal de mi teléfono y el de mi hija”.

Luego, complicó a su marido cuando le consultaron quién podría haberse llevado a Loan: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba”. Pero ella no pudo presenciar nada: “yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura de que estaba con ellos”.

Hay una referencia que hasta ahora no tuvo trascendencia y que podría generar nuevas hipótesis y nuevas detenciones:

“A la noche me lleva el comisario a declarar, pero no me tomaron nada. Tipo las 1.30 suena el radio y le decían “jefe o encontramos al nene, estaba en una tapera, está asustado, pero está bien” era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Millapi”.

Un par de horas después dijo Laudelina que se había tratado de un error de los drones.

Credibilidad y miedo.

¿En que condiciones está hoy Laudelina?, ¿Qué credibilidad tienen sus declaraciones?. Se lo preguntaron directamente:

“PREGUNTADA si tiene miedo, CONTESTA de todo tengo miedo, más por mis hijos. De todos tengo miedo. PREGUNTADA Por que ahora sí deberíamos creerle CONTESTA porque fue forzada por Codazzi, ahora no está Codazzi al lado mío. PREGUNTADA si vio la zapatilla del niño CONTESTA que ella no tenía nada que ver con la zapatilla”.

Y para el cierre de la declaración, ¿una plegaria u otra mentira?

“PREGUNTADA ALGO QUE AGREGAR. QUISIERA QUE APAREZCA LOAN, puede estar vivo, no tiene información de que lo pueden haber matado a Loan. Es todo. Siendo las 00:06, del día 17 de julio de 2024 y conforme art. 300 CPPN continuará detenida, a la espera informes SPF para tramitar el pedido de domiciliaria en trámite”.