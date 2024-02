Lemoine negó haber firmado el proyecto contra la IVE

La diputada por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, negó haber firmado el proyecto de ley que presentó su compañera de bloque Rocío Bonacci para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Su firma aparece en el proyecto original presentado por los diputados oficialistas ante la Cámara.

"Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", aseguró Lemoine. Ante la consulta sobre a quién responsabilizaba, contestó: "A la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".

Fuente: Corta.