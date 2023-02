Leonardo Gaytan: "Esto se volvió una pesadilla y no quiero que mi familia se quede sin un techo"

Leonardo Martín Gaytan es de Vicuña Mackenna y tienen dos hijos pequeños. En el 2017 pidió un préstamo en el Banco Nación por un millón de pesos para comprar una vivienda familiar. Se atrasó en 3 cuotas confiscatorias que descuentan del sueldo de trabajador, el único ingreso familiar en el hogar.

Hoy debe casi 10 millones de pesos y los bancos empezaron a intimarlo para que liquide la totalidad de la deuda. “Los Bancos y el Estado nos están obligando a vender nuestras casas. Si hubiese tenido el dinero no le pedía plata a los bancos, no tenía alternativa. El Estado nos abandonó y no pone freno a los Bancos. Nadie nos ayuda, no pedimos dejar de pagar, si no pagar lo que corresponde con un aumento de capital sostenido. No lo abusivo que van ganando los bancos”, expresó el damnificado

Desde hace años el Gobierno sigue sin generar soluciones para los miles de endeudados y la inflación acelera las cuotas. Son más de 105.000 familias que sufren la imposibilidad de afrontar los pagos y se profundiza la desesperación y tristeza con el correr de los meses