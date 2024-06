El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó este jueves una reunión en la Cámara de Diputados para analizar junto a referentes de los distintos bloques legislativos, salvo Unión por la Patria y la Izquierda, los pasos a seguir con la ley Bases y la iniciativa de Medidas Fiscales, que fueron aprobadas con cambios en el Senado.

De cara a la sesión prevista para el jueves 27 de junio, el ministro busca que los diputados insistan con reponer la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que perjudica a los trabajadores, y la rebaja de Bienes Personales que beneficia a las personas de mayor poder adquisitivo, es decir dos de los artículos más importantes del Paquete Fiscal, que fueron rechazados en el Senado.

De acuerdo a lo que publica la agencia Noticias Argentinas (NA) citando fuentes gubernamentales y parlamentarias, Francos pidió a los referentes de los bloques legislativos que insistan con la mayoría de los aspectos que estaban contenidos en la media sanción de Diputados y que fueron suprimidos o modificados por el Senado.

Esto incluye, por ejemplo, reponer el listado original de empresas declaradas privatizables, en el cual figuraban Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina S.E.

"Lo que nos pidieron es avanzar con la ley fiscal para recuperar Ganancias y Bienes Personales. Y sobre la ley Bases que insistamos en todo lo que podamos, o en lo que consideremos que es justo reponer del texto de la media sanción nuestra", reveló a la prensa acreditada un diputado nacional que entra y sale todo el tiempo de la reunión que se está llevando adelante en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, indicaron desde NA.

“No hubo compromiso con los senadores. Se sacó lo de Aerolíneas y Correo porque no teníamos los votos. Pero nosotros no nos vamos a inmolar por algo que no queremos hacer que es mantener esas empresas en manos del Estado” asegura la información publicada por NA.

En el encuentro, Francos estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y asistieron Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Por el bloque oficialista, concurrieron el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio; en tanto que también se encontraron presentes Silvia Lospennato y Silvana Giudici del PRO, Juan Brügge de Hacemos, Carolina Píparo de Buenos Aires Libre, Eduardo Falcone y Cecilia Ibañez del MID.