En la jornada de ayer, la extensa sesión de la Cámara de Diputados de la Nación supuso la aprobación de dos grandes iniciativas.

Por un lado el proyecto para el financiamiento universitario, al que siguió el proyecto de ley de Emergencia “del Hospital Garrahan”, que declara la emergencia pediátrica y de las residencias por un año, y tiene un artículo que da marcha atrás con el nuevo régimen de becas optativas para las residencias creado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

Este último proyecto obtuvo 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. El de financiamiento universitario, había tenido 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación en general.

Es decir, entre un proyecto y otro, abandonaron la sesión nueve diputados y diputadas, pero ninguna de las personas que se retiró, pertenecía a las bancadas cordobesas, que repitieron la conformación de votos que tuvo la ley universitaria.



A favor

En las filas del radicalismo los votos positivos fueron los de Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo y De Loredo.

El acompañamiento del peronismo cordobés también fue total con los votos de Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.

Los diputados del Pro disidentes a la conducción nacional, Héctor Baldassi y Oscar Agost Carreño, también apretaron el botón verde en sus bancas.

La lista final de votos positivos entre los cordobeses se completó con los dos representantes de Unión por la Patria: Gabriela Estévez y Pablo Carro.

Votos en contra

Los votos en contra de la Ley de Financiamiento Universitario, que deberá tratarse en la Cámara de Senadores, fueron seis entre los representantes de la provincia de Córdoba.

El titular de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien siguió sosteniendo como principal argumento el del equilibrio fiscal, fue nuevamente acompañado en su voto negativo por Belén Avico (PRO), Luis Picat (La Liga del Interior), Laura Rodríguez Machado (PRO), María Celeste Ponce (LLA) y María Cecilia Ibáñez (MID).